Наука и техника
10:30, 13 марта 2026Наука и техника

Китай запустил экспериментальные спутники Shiyan-30

«Синьхуа»: Китай запустил два новых экспериментальных спутника Shiyan-30
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Li Zhiyong / Xinhua / Globallookpress.com

Китай успешно запустил на околоземную орбиту два экспериментальных спутника Shiyan-30. Об этом сообщает «Синьхуа».

Ракета Long March 2D с космическими аппаратами Shiyan-30 03 и Shiyan-30 04 стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае сегодня, 13 марта, в 01:33 московского времени.

«Спутники будут в основном использоваться для экспериментальной проверки технологий наблюдения за Землей», — говорится в сообщении.

Состоявшийся пуск стал 632-м для ракет семейства Long March.

Первые два спутника дистанционного зондирования Земли Shiyan-30 китайская сторона запустила в сентябре.

