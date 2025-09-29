Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:08, 29 сентября 2025Наука и техника

Китай запустил два спутника Shiyan-30

Китай успешно запустил два спутника ДЗЗ Shiyan-30
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jason Lee / Reuters

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Shiyan-30. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 2D с аппаратами стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Запуск стал 598-м для носителей семейства Long March.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Ранее издание ArsTechnica привело мнение бригадного генерала, заместителя начальника космических операций по разведке Космических сил Соединенных Штатов Брайана Сидари, согласно которому достигнутый Китаем прогресс в космонавтике вызывает тревогу США.

Также в сентябре агентство сообщило, что Китай успешно провел статические огневые испытания ракеты Long March 10, предназначенной для полетов на Луну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

    15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

    Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

    Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

    Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

    Китай запустил два спутника Shiyan-30

    Россиянок начали массово обманывать в день рождения

    Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости