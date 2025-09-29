Китай запустил два спутника Shiyan-30

Китай успешно запустил два спутника ДЗЗ Shiyan-30

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Shiyan-30. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 2D с аппаратами стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Запуск стал 598-м для носителей семейства Long March.

Ранее издание ArsTechnica привело мнение бригадного генерала, заместителя начальника космических операций по разведке Космических сил Соединенных Штатов Брайана Сидари, согласно которому достигнутый Китаем прогресс в космонавтике вызывает тревогу США.

Также в сентябре агентство сообщило, что Китай успешно провел статические огневые испытания ракеты Long March 10, предназначенной для полетов на Луну.