Китай запустил ракету Kinetica-1 с восемью спутниками

«Синьхуа»: Китай впервые в 2026-м запустил ракету Kinetica-1 со спутниками

Китай впервые в 2026-м запустил ракету Kinetica-1 (Lijian-1) с восемью спутниками, включая космический аппарат дистанционного зондирования Земли Gaofen-07A02. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Носитель стартовал с площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 07:03 московского времени. По данным китайской стороны, спутники успешно выведены на запланированную орбиту.

В декабре 2024-го испытания ракеты Kinetica-1 китайской компании Zhongke Yuhang закончились неудачей.

В ноябре того же года компания Zhongke Yuhang успешно запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками.