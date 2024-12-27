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19:17, 27 декабря 2024Наука и техника

Испытания китайской ракеты Kinetica-1 закончились неудачей

Компания Zhongke Yuhang рассказала о неудачных испытаниях ракеты Kinetica-1
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Испытания ракеты-носителя Kinetica-1 китайской компании Zhongke Yuhang закончились неудачей. Об этом рассказали в компании, передает ТАСС.

Ракета стартовала с полигона Дунфэн в Северном Китае в 09:03 по пекинскому времени (04:03 по московскому). Через три секунды после старта в двигателе третьей ступени возникла неисправность. Система безопасности Kinetica-1 инициировала самоуничтожение ракеты.

В Zhongke Yuhang пообещали провести расследование в кратчайшие сроки и сделать все возможное, чтобы обеспечить успех будущих миссий.

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По данным НАСА, ракета несла 11 спутников, включая прототип возвращаемого научного аппарата Dier-3 китайской компании AZSpace и французский кубсат CASAA-Sat Марсельской астрофизической лаборатории.

В ноябре стало известно, что Zhongke Yuhang запустила ракету Kinetica-1 с 15 спутниками. Космические аппараты успешно вывели на заданные околоземные орбиты.

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