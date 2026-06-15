Работник московского метро украл оружие у коллеги в туалете

Работник московского метро получил 3 года условно за кражу пистолета у коллеги

Сотрудника московского метро осудили за кражу пистолета у коллеги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст приговора, с которым ознакомилось агентство.

Согласно документам, мужчина занимается аккредитацией работников столичного метро. В один из дней он нашел в туалете травматический пистолет в кобуре, который на подоконнике оставил сотрудник службы безопасности. Недолго думая, злоумышленник забрал его себе. Все это время он чистил его, разбирал, смазывал и стрелял по банкам.

Пистолет мужчина вернул владельцу спустя несколько месяцев. За кражу его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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