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09:44, 15 июня 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли цель ночного обстрела Киева

«Страна.ua»: Одной из целей ночного обстрела Киева стал склад «Новой почты» в Жулянах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Одной из целей ночного обстрела Киева стал склад «Новой почты» в Жулянах на юго-западе украинской столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила «Страна.ua».

«Один из разрушенных сегодня ночью терминалов "Новой почты" — это склад в Жулянах», — говорится в сообщении.

Как сообщило издание со ссылкой на данные киевской областной военной администрации, в результате атаки также загорелись склады в Броварском и Бучанском районах столичного региона.

В ночь на 15 июня по Киеву был нанесен массированный комбинированный удар. В атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, не менее семи гиперзвуковых «Цирконов», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

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