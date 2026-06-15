На Украине раскрыли цель ночного обстрела Киева

«Страна.ua»: Одной из целей ночного обстрела Киева стал склад «Новой почты» в Жулянах

Одной из целей ночного обстрела Киева стал склад «Новой почты» в Жулянах на юго-западе украинской столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила «Страна.ua».

«Один из разрушенных сегодня ночью терминалов "Новой почты" — это склад в Жулянах», — говорится в сообщении.

Как сообщило издание со ссылкой на данные киевской областной военной администрации, в результате атаки также загорелись склады в Броварском и Бучанском районах столичного региона.

В ночь на 15 июня по Киеву был нанесен массированный комбинированный удар. В атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, не менее семи гиперзвуковых «Цирконов», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».