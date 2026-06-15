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09:53, 15 июня 2026Силовые структуры

Ненавидевшая четырехлетнюю дочь россиянка подвергла ее истязаниям

В Архангельской области россиянка пойдет под суд за истязание четырехлетней дочери
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Архангельской области 34-летняя жительница Пинежского района предстанет перед судом за действия, которые она совершала с четырехлетней дочерью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, женщина испытывала сильную ненависть к собственной дочери, что выражалось в систематических жестоких наказаниях ребенка по малозначительному поводу. Установлено, что женщина наносила побои ребенку с сентября 2025-го по март 2026 года, используя малозначительные поводы, вызванные недовольством поведением девочки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Красноярске житель получил 17 лет за изнасилование и истязание падчерицы

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