Журналисты из США включили Новгородский кремль в список самых красивых замков планеты

Журналисты CNN назвали Новгородский кремль одним из самых красивых замков в мире

Американские журналисты назвали Новгородский кремль одним из самых красивых замков в мире. Он был включен в тематический список, составленный авторами CNN.

«Кремль в Москве, возможно, более известен, но ему далеко до новгородского, когда речь заходит о средневековой атмосфере. Расположенный в 200 километрах к югу от Санкт-Петербурга, Новгород был центром могущественной русской республики с XI по XV век, пока его не затмила Москва. Вся власть была сосредоточена внутри детинца, или кремля, с его мощными стенами и укрепленными башнями. Среди его достопримечательностей — Софийский собор с серебряными куполами, Новгородский музей и памятник "Тысячелетие России"», — отметило издание.

В список самых красивых замков планеты также попали замок Химэдзи в Японии, дворец Топкапы в Турции, Эдинбургский замок в Шотландии и некоторые другие.

Новгородский кремль расположен на левом берегу реки Волхов. Его строительство началось в первой трети XIV века и завершилось к 30-м годам XV века. Детинец включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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