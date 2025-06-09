Тревел-блогерша назвала самые труднодоступные достопримечательности России

Российская тревел-блогерша назвала самые труднодоступные достопримечательности страны. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор материала рассказала о плато Маньпупунер на Северном Урале. Это горная возвышенность в Республике Коми, известная своими каменными столбами. «Добраться сюда — уже испытание. Плато находится в Печоро-Илычском заповеднике, куда можно попасть только с разрешения администрации и в составе организованной группы», — объяснила она.

Также она упомянула Шантарские острова в Охотском море, плато Путорана в Заполярье, плато Укок на Алтае и озеро Хадатаеганлор на Полярном Урале.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым в первые пять месяцев 2025 года вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. С начала года на полуострове отдохнуло более полутора миллионов туристов.

