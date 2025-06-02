Россияне массово полюбили отдых в Крыму

Глава Крыма Аксенов: Турпоток в Крым в 2025 году вырос на 17 процентов

Туристический поток в Крым в первые пять месяцев 2025 года вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что россияне массово полюбили отдых на полуострове, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По словам чиновника, с начала года в Крыму отдохнуло более полутора миллионов туристов. Средний уровень загрузки отелей составил 53,3 процента — это на 6,5 процента выше прошлогоднего показателя.

Аксенов добавил, что летом 2025-го для гостей полуострова подготовили около 350 пляжей, более 1,1 тысячи гостиниц и примерно 450 туристских маршрутов различной направленности. Кроме того, там пройдут десятки мероприятий для молодежи, семей с детьми и людей всех возрастов.

В мае сообщалось, что семейные пары с детьми стали чаще приезжать на отдых в Крым. Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону стали ключевыми городами, жители которых посетили полуостров в майские выходные.

