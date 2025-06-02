Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:35, 2 июня 2025Моя страна

Россияне массово полюбили отдых в Крыму

Глава Крыма Аксенов: Турпоток в Крым в 2025 году вырос на 17 процентов
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Туристический поток в Крым в первые пять месяцев 2025 года вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что россияне массово полюбили отдых на полуострове, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По словам чиновника, с начала года в Крыму отдохнуло более полутора миллионов туристов. Средний уровень загрузки отелей составил 53,3 процента — это на 6,5 процента выше прошлогоднего показателя.

Материалы по теме:
Как добраться до Крыма в 2025 году? Все возможные способы: на машине, поезде, автобусе, самолете с пересадкой
Как добраться до Крыма в 2025 году?Все возможные способы: на машине, поезде, автобусе, самолете с пересадкой
13 февраля 2025
Отпуск в Крыму в 2025 году. Цены, курорты, лучшие места для отдыха
Отпуск в Крыму в 2025 году.Цены, курорты, лучшие места для отдыха
29 мая 2025

Аксенов добавил, что летом 2025-го для гостей полуострова подготовили около 350 пляжей, более 1,1 тысячи гостиниц и примерно 450 туристских маршрутов различной направленности. Кроме того, там пройдут десятки мероприятий для молодежи, семей с детьми и людей всех возрастов.

В мае сообщалось, что семейные пары с детьми стали чаще приезжать на отдых в Крым. Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону стали ключевыми городами, жители которых посетили полуостров в майские выходные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Врачи обнаружили у женщины рак после падения дома

    Депутат назвал достаточное для россиян количество банковских карт

    Россияне полюбили семейный отдых в одном регионе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости