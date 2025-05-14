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14:46, 14 мая 2025Моя странаЭксклюзив

Семейные пары с детьми стали чаще приезжать в Крым

Семьи из Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону стали чаще приезжать в Крым в мае
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Семейные пары с детьми стали чаще приезжать на отдых в Крым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Palmira Palace Resort & SPA.

На майские праздники 2025 года в отель сети в Ялте, помимо гостей из крымских городов и с новых территорий, стали чаще приезжать семьи из других регионов России.

Отмечается, что Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону стали ключевыми городами, жители которых посетили полуостров в майские выходные.

В целом сеть гостиниц зафиксировала рекордный спрос на размещение. В отдельные дни загрузка достигала 92,5 процента.

Ранее сообщалось, что число бронирований туров в Крым на лето выросло на 44 процента. В числе наиболее популярных у россиян курортов оказались Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.

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