Трамп направил резкое предупреждение Макрону

Трамп: США введут пошлины в 100 % на вина из Франции, если та не отменит цифровой налог

Глава Белого дома Дональд Трамп в резкой форме потребовал от французского президента Эммануэля Макрона отменить трехпроцентный цифровой налог на американских технологических гигантов. Об это сообщило издание New York Post.

Как заявил Трамп, если Париж не выполнит этого условия, то у Вашингтона не останется другого выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на французские вина. По словам президента США, для европейской страны это обернется разрушительными последствиями, так как на американский рынок приходится пятая часть (два миллиарда долларов в год) мировых продаж французского виноделия.

Отмечается, что французский налог на цифровые услуги (GAFAM) действует с 2019 года. Он взимается с местных доходов, получаемых такими компаниями, как Alphabet, Amazon, Apple и другие.

Летом 2025 года власти Канады уступили давлению Трампа и отменили аналогичный налог, из-за которого Вашингтон прервал переговоры о прекращении разрушительной торговой войны между двумя странами.