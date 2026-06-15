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09:47, 15 июня 2026Экономика

Трамп направил резкое предупреждение Макрону

Трамп: США введут пошлины в 100 % на вина из Франции, если та не отменит цифровой налог
Кирилл Луцюк
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп в резкой форме потребовал от французского президента Эммануэля Макрона отменить трехпроцентный цифровой налог на американских технологических гигантов. Об это сообщило издание New York Post.

Как заявил Трамп, если Париж не выполнит этого условия, то у Вашингтона не останется другого выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на французские вина. По словам президента США, для европейской страны это обернется разрушительными последствиями, так как на американский рынок приходится пятая часть (два миллиарда долларов в год) мировых продаж французского виноделия.

Отмечается, что французский налог на цифровые услуги (GAFAM) действует с 2019 года. Он взимается с местных доходов, получаемых такими компаниями, как Alphabet, Amazon, Apple и другие.

Летом 2025 года власти Канады уступили давлению Трампа и отменили аналогичный налог, из-за которого Вашингтон прервал переговоры о прекращении разрушительной торговой войны между двумя странами.

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