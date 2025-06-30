Канада уступила Трампу и отменила возмутивший его налог

The Globe and Mail: Ради сделки с США Канада отменила налог на цифровые услуги

Власти Канады отменили налог на цифровые услуги, из-за которого президент США Дональд Трамп прервал переговоры о прекращении разрушительной торговой войны между двумя странами. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Как заявил канадский премьер-министр Марк Карни, теперь переговоры Оттавы и Вашингтона возобновятся, поскольку его страна решила отменить трехпроцентный сбор, который должны были платить такие американские технологические гиганты как Amazon, Alphabet, материнская компания Google, Uber, Airbnb и другие.

Ранее Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой до тех пор, пока та не снизит «вопиющий» налог на цифровые услуги. Президент США пригрозил, что в течение семи дней Вашингтон сообщит Оттаве тариф, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами.