Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 29 июня 2025Экономика

Трамп назвал причину срыва торговых переговоров с Канадой

Трамп: Все переговоры с Канадой прекращены до снижения налогов
Кирилл Луцюк
Оттава

Оттава. Фото: Marc-Olivier Jodoin / Unsplash

США прекращают все торговые переговоры с Канадой до тех пор, пока страна не снизит налоги на цифровые услуги. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало издание The Globe and Mail.

Он назвал этот налог вопиющим и предупредил, что в течение семи дней Вашингтон сообщит Оттаве тариф, который она будет платить за ведение бизнеса с Соединенными Штатами.

Издание напомнило, что Канада ввела налог на цифровые услуги в прошлом году. Он смоделирован по образцу аналогичных сборов в европейских странах и предполагает трехпроцентную плату за услуги, предоставляемые крупными технологическими компаниями в Канаде. Есть мнение, что особенно сильно данный налог почувствуют такие американские гиганты, как Amazon, Google, Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Uber и Airbnb.

Рассуждая о такой политике канадских властей Трамп заявил, что у США «есть все карты» и что Вашингтон располагает над Канадой экономической властью, которой американцы, однако, не хотели бы пользоваться.

В апреле Канада пожаловалась во Всемирную торговую организацию на те пошлины, которые ввели власти США на импорт.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Трамп назвал причину срыва торговых переговоров с Канадой

    Беженец из Авдеевки потерял глаз из-за избивших его за русский язык бойцов ВСУ

    Во Франции призвали прекратить выписывать чеки Украине

    Пленный украинец раскрыл подробности о латиноамериканцах в рядах ВСУ

    Трамп назвал условие снятия санкций с Ирана

    На Украине рассказали о способности российской артиллерии бить по окраинам Сум

    Трамп назвал тупым главу ФРС США

    Нетаньяху получил недельную отсрочку от дачи показаний в суде

    Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости