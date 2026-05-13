Футболист «Рубина» показал швы на лице и раскритиковал судейство в игре со «Спартаком»

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков в своем Telegram-канале опубликовал фотографию после матча с московским Спартаком в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спортсмен показал швы, наложенные на бровь. Он также раскритиковал судью матча, который возложил вину за травму на самого Безрукова. Смешно, конечно. «По его логике, я сам захотел удариться о локоть соперника», — заявил Безруков.

Полузащитник получил рассечение после столкновения с хавбеком «Спартака» Игорем Дмитриевым. Эпизод произошел во втором тайме.

Матч прошел 11 мая в Москве. Встреча завершилась победой спартаковцев со счетом 2:1.

