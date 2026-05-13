Россиянин сделал ставку на футбольные матчи и выиграл более 1,2 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы сделал экспресс-ставку из трех футбольных матчей и выиграл более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 250 тысяч рублей на встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Краснодаром», московским «Спартаком» и казанским «Рубином», а также на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Лидсом». Итоговый коэффициент составил 4,90.

В матче «Динамо» и «Краснодара» игрок выбрал тотал меньше 3,5 гола. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело‑голубых, и ставка закрылась успешно. Во втором матче РПЛ россиянин игрок поставил на победу красно‑белых с тоталом больше 1,5. «Спартак» победил «Рубин» со счетом 2:1. В матче АПЛ «Тоттенхэм» и «Лидс» (1:1) обменялись голами во втором тайме, что полностью соответствовало исходу «обе забьют».

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 595 тысяч рублей на три события в матче 28-го тура РПЛ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Все прогнозы оказались верными, игрок получил на счет 3,7 миллиона рублей.