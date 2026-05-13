20:47, 13 мая 2026Мир

Погранпереходы Словакии с Украиной открылись после двух часов закрытия
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Погранпереходы на границе Словакии с Украиной открылись после двух часов закрытия. Об этом сообщает Televízne noviny.

«В целях безопасности в среду с приблизительно 15:00 до приблизительно 17:00 были закрыты все пограничные переходы с Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по западным регионам Украины. В результате атаки были поражены объекты в Волынской и Закарпатской областях.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила одну из самых длительных воздушных атак по Украине с использованием беспилотников. По его словам, под удар более 800 российских дронов попали 20 регионов страны.

