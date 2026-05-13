Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:56, 13 мая 2026Экономика

Части россиян пообещали град и грозы

Синоптик Макарова: На юге РФ 14-15 мая ожидаются дожди с грозами и градом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На юге европейской части России в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами и градом. Такую погоду части россиян пообещала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По информации синоптика, в четверг и пятницу, 14 и 15 мая, в регионе прогнозируется неустойчивая погода. Она уточнила, что дожди будут кратковременными, а грозы и град — локальными. Порывы ветра при этом будут достигать 25 метров в секунду, добавила Макарова.

Ранее синоптик сообщила, что самым дождливым днем нынешней недели в Москве окажется 15 мая. Так, в ночные часы в пятницу в городе выпадет один-пять миллиметров осадков, а днем — еще три-восемь миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Ермак высказался об эмоциональном разговоре с Зеленским после увольнения

    Защитник «Ак Барса» установил исторический рекорд в плей-офф КХЛ

    Зеленский заявил о запуске ракет по Украине

    Сантехники превратили в птицефабрику подвал многоэтажки и вызвали гнев жильцов

    Стало известно о новой инициативе США по Украине

    Сроки ипотеки россиян приблизились к предельным

    Эпичные кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ сняли на видео

    Гадалку Ермака уличили в попытках предсказать судьбу Трампа

    Эпичное уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ российской «Молнией» сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok