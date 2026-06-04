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23:42, 4 июня 2026Спорт

Россиянин поставил на победу Соболенко и проиграл семь миллионов рублей

Россиянин поставил на победу Соболенко в матче «Ролан Гаррос» и проиграл 7 000 000 рублей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Россиянин поставил на победу белорусской теннисистки Арины Соболенко в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с россиянкой Дианой Шнайдер и проиграл 7 000 000 рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Первый сет в игре остался за Соболенко. Во второй партии, когда белоруска проигрывала со счетом 5:6, клиент букмекерской конторы решил сделать ставку на ее победу с коэффициентом 1,14. В итоге, поединок завершился победой Шнайдер в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Таким образом, Шнайдер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Там она уступила польской теннисистке Майе Хвалиньской со счетом 6:7, 4:6.

Ранее Соболенко призналась, что думала о завершении карьеры после поражения от Шнайдер. Она отметила, что у нее нет никаких мыслей и эмоций. «Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко.

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