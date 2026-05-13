Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 13 мая 2026Экономика

Москвичам назвали самый дождливый день недели

Синоптик Макарова: Самым дождливым днем в Москве на этой неделе станет 15 мая
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Самым дождливым днем этой недели в Москве и Подмосковье окажется пятница, 15 мая. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, погода до конца недели будет аномально теплой и неустойчивой, а давление — повышенным. Что касается температуры, она будет выше климатической нормы примерно на три-четыре градуса. «Будут идти кратковременные дожди. Они могут сопровождаться и грозами, и порывистым усилением ветра», — поделилась информацией Макарова.

Ожидается, что в среду, 13 мая, столбики термометров в городе покажут 21-23 градуса тепла, а по области — 19-24 градуса. В четверг, 14 мая, температура будет аналогичной, при этом по области местами вероятна гроза. В пятницу, 15 мая, воздух в Москве прогреется до плюс 20-22, по области — до плюс 18-23 градусов, в дневные часы прогнозируются локальные грозы. В субботу и воскресенье, продолжила специалист, температура составит плюс 21-26 градусов.

Эксперт уточнила, что в каждый из оставшихся дней недели пройдут кратковременные дожди, однако их интенсивность будет отличаться. «15 мая станет самым дождливым днем: ночью выпадет один-пять миллиметров осадков, а днем три-восемь миллиметров», — добавила она. Так, в среду в общей сложности выпадет лишь миллиметр осадков, а в четверг — до пяти миллиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек самые сильные дожди 13 мая западным, приграничным областям РФ, Волго-Вятскому региону, а также Ставрополью и территориям в низовьях Дона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Россиянка за утро собрала 32 литра весенних грибов и раскрыла место для тихой охоты

    Миллионер отказался от роскошной жизни и стал священником

    В Приморье выбрали кандидата на звание главного дерева России

    Одну страну призвали активнее вовлекать в работу женщин и мигрантов

    В Молдавии заявили о нарушении дроном воздушного пространства

    В России упростили проверку водителей на трезвость

    Российского подростка жестоко лишили жизни двое мужчин

    Москвичам назвали самый дождливый день недели

    Россиянин расстрелял торговца валютой ради сотен тысяч долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok