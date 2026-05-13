Москвичам назвали самый дождливый день недели

Синоптик Макарова: Самым дождливым днем в Москве на этой неделе станет 15 мая

Самым дождливым днем этой недели в Москве и Подмосковье окажется пятница, 15 мая. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, погода до конца недели будет аномально теплой и неустойчивой, а давление — повышенным. Что касается температуры, она будет выше климатической нормы примерно на три-четыре градуса. «Будут идти кратковременные дожди. Они могут сопровождаться и грозами, и порывистым усилением ветра», — поделилась информацией Макарова.

Ожидается, что в среду, 13 мая, столбики термометров в городе покажут 21-23 градуса тепла, а по области — 19-24 градуса. В четверг, 14 мая, температура будет аналогичной, при этом по области местами вероятна гроза. В пятницу, 15 мая, воздух в Москве прогреется до плюс 20-22, по области — до плюс 18-23 градусов, в дневные часы прогнозируются локальные грозы. В субботу и воскресенье, продолжила специалист, температура составит плюс 21-26 градусов.

Эксперт уточнила, что в каждый из оставшихся дней недели пройдут кратковременные дожди, однако их интенсивность будет отличаться. «15 мая станет самым дождливым днем: ночью выпадет один-пять миллиметров осадков, а днем три-восемь миллиметров», — добавила она. Так, в среду в общей сложности выпадет лишь миллиметр осадков, а в четверг — до пяти миллиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек самые сильные дожди 13 мая западным, приграничным областям РФ, Волго-Вятскому региону, а также Ставрополью и территориям в низовьях Дона.