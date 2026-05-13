Россиянам назвали регионы с самыми сильными дождями

Синоптик Тишковец: Самые сильные дожди пройдут в Волго-Вятском регионе

В среду, 13 мая, мощные дожди пройдут в западных, приграничных областях, в Волго-Вятском регионе, в низовьях Дона и в Ставрополье. Регионы России с самыми сильными осадками назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Исключением станут Нижнее и Среднее течение Волги, а также север Коми, и центральные районы Поморья, где благодаря периферии антициклона, день выдастся относительно погожим», — уточнил синоптик.

При этом температурный фон почти на всей территории Европейской России окажется на несколько градусов выше климатической нормы мая. На севере столбики термометров покажут от плюс 12 до плюс 17 градусов, в средней полосе — от плюс 19 до плюс 24 градусов, а на юге — от плюс 23 до плюс 28 градусов.

Ранее синоптики «Метеовестей» предупредили россиян, что оборотной стороной потепления станут ливни и грозы.