Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:18, 13 мая 2026Экономика

Россиянам назвали регионы с самыми сильными дождями

Синоптик Тишковец: Самые сильные дожди пройдут в Волго-Вятском регионе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В среду, 13 мая, мощные дожди пройдут в западных, приграничных областях, в Волго-Вятском регионе, в низовьях Дона и в Ставрополье. Регионы России с самыми сильными осадками назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Исключением станут Нижнее и Среднее течение Волги, а также север Коми, и центральные районы Поморья, где благодаря периферии антициклона, день выдастся относительно погожим», — уточнил синоптик.

При этом температурный фон почти на всей территории Европейской России окажется на несколько градусов выше климатической нормы мая. На севере столбики термометров покажут от плюс 12 до плюс 17 градусов, в средней полосе — от плюс 19 до плюс 24 градусов, а на юге — от плюс 23 до плюс 28 градусов.

Ранее синоптики «Метеовестей» предупредили россиян, что оборотной стороной потепления станут ливни и грозы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok