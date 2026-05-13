Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 13 мая 2026Экономика

Россиян предупредили об оборотной стороне потепления

Метеовести: Тепло возвращается в Россию с ливнями и грозами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Тепло возвращается во многие регионы России с ливнями и грозами. Об оборотной стороне повышения температур предупредили синоптики «Метеовестей» в своем Telegram-канале.

Чем сильнее прогревается воздух, тем больше водяного пара в нем может содержаться, пояснили специалисты. «И вот результат — отдельные районы Рязани затопило после небольшого грозового дождя. Ливень с градом и шквалами также прошел в Нижнем Новгороде», — говорится в публикации.

Пик потепления в Центральной России придется на выходные. Вплоть до конца рабочей недели в Москве столбики термометров покажут от плюс 20 до плюс 23 градусов Цельсия днем. А в субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, когда облаков станет меньше, воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.

«Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз», — заключили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 13 мая температура воздуха в Москве превысит климатические рамки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    В России объявили в розыск бывшего министра обороны Британии

    Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

    Турист подрался со спутницей и разгромил номер отеля в Таиланде

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok