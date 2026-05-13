Россиян предупредили об оборотной стороне потепления

Метеовести: Тепло возвращается в Россию с ливнями и грозами

Тепло возвращается во многие регионы России с ливнями и грозами. Об оборотной стороне повышения температур предупредили синоптики «Метеовестей» в своем Telegram-канале.

Чем сильнее прогревается воздух, тем больше водяного пара в нем может содержаться, пояснили специалисты. «И вот результат — отдельные районы Рязани затопило после небольшого грозового дождя. Ливень с градом и шквалами также прошел в Нижнем Новгороде», — говорится в публикации.

Пик потепления в Центральной России придется на выходные. Вплоть до конца рабочей недели в Москве столбики термометров покажут от плюс 20 до плюс 23 градусов Цельсия днем. А в субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, когда облаков станет меньше, воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.

«Единственный минус, какой есть у такой погоды, это повышенная вероятность ливней и гроз», — заключили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 13 мая температура воздуха в Москве превысит климатические рамки.