Москвичам пообещали аномалию

Синоптик Леус: Температура в Москве 13 мая превысит климатические рамки

Температура в среду в Москве окажется аномально высокой, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столичный регион теплым сектором накроет циклонический вихрь, выходящий с запада в районы Прибалтики. Он сделает атмосферу над регионом неустойчивой, и при облачной с неустойчивыми прояснениями погоде после полудня местами прошумят кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах, преимущественно в южной половине территории, сохранятся очаги туманов.

Температура воздуха превысит климатические рамки и составит плюс 20-22 градуса, по области ожидается от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве не накопилось достаточно тепла, чтобы объявить о наступлении климатического лета.