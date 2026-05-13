Экономика
08:11, 13 мая 2026Экономика

В Москве не наступило лето

Синоптик Леус: Метеорологическое лето не утвердилось в Москве
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global look Press

Положительная температурная аномалия, накопленная в Москве с 3 мая, не утвердилась в столице — 12 мая температура воздуха не прогрелась до летних значений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вторник, 12 мая, оказался в Москве более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета утвердится в нашем городе, обнулилась. Температурные прогнозы на среду, 13 мая, более тeплые, к тому же в столице прошла очень тeплая ночь с минимумом в 13,2 градуса. Эти факторы позволяют надеяться, что среднесуточная температура наступившего дня превысит 15-градусную отметку, и будет начат второй отсчeт дней метеорологического лета.

Метеорологическое лето считается наступившим, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше плюс 15 градусов на протяжении 5 дней подряд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на текущей неделе в Москве наступит аномальное тепло.

