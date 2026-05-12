Москвичей предупредили об аномалии

Синоптик Шувалов: В Москве наступит аномальное тепло

На текущей неделе в Москве наступит аномальное тепло. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями».

Согласно прогнозам, в среду, 13 мая, в Москве установится температура на уровне плюс 20 — плюс 23 градусов. В пятницу и субботу ожидаются дожди, во время которых столбики термометров могут опуститься до плюс 16 — плюс 18 градусов. Однако в периоды без осадков воздух вновь будет прогреваться до плюс 21 — плюс 23 градусов.

В результате среднесуточная температура на неделе превысит 15 градусов тепла. По словам синоптика, такие показатели выше климатической нормы для середины мая на 3-5 градусов.

Ранее стало известно, что купальный сезон в Москве стартует не раньше конца мая.