Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:50, 13 мая 2026Экономика

Торговле России и Индии предсказали двукратный рост

Лавров: К 2030 году Россия и Индия нарастят товарооборот до $100 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

К 2030 году Россия и Индия нарастят товарооборот до 100 миллиардов долларов в год. Почти двукратный прирост в торговле предсказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

На переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели дипломат напомнил, что задачу увеличения товарооборота ранее поставили лидеры двух стран. Сейчас обоюдная торговля выросла до 60 миллиардов долларов, в планах достичь показателя в 100 миллиардов.

«Межправительственная комиссия, в которой вы сопредседательствуете вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым, активно работает», — отметил Лавров.

По словам главы МИДа, сотрудничество России и Индии в ООН, ШОС, G20 и БРИКС становится еще важнее в условиях, когда нужно «искать ответы на глобальные проблемы, которые вызваны не нами».

В начале года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доля национальных валют в структуре торговых расчетов России с ключевыми партнерами — Китаем и Индией — достигла почти 100 процентов. Речь идет об использовании в двусторонней торговле таких валют, как рубль, юань и рупия, пояснил руководитель финансовой организации. В торговле с Индией и Китаем эти расчетные единицы играют ключевую роль, констатировал Костин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Ермак высказался об эмоциональном разговоре с Зеленским после увольнения

    Защитник «Ак Барса» установил исторический рекорд в плей-офф КХЛ

    Зеленский заявил о запуске ракет по Украине

    Сантехники превратили в птицефабрику подвал многоэтажки и вызвали гнев жильцов

    Стало известно о новой инициативе США по Украине

    Сроки ипотеки россиян приблизились к предельным

    Эпичные кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ сняли на видео

    Гадалку Ермака уличили в попытках предсказать судьбу Трампа

    Эпичное уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ российской «Молнией» сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok