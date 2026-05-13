Торговле России и Индии предсказали двукратный рост

К 2030 году Россия и Индия нарастят товарооборот до 100 миллиардов долларов в год. Почти двукратный прирост в торговле предсказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

На переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели дипломат напомнил, что задачу увеличения товарооборота ранее поставили лидеры двух стран. Сейчас обоюдная торговля выросла до 60 миллиардов долларов, в планах достичь показателя в 100 миллиардов.

«Межправительственная комиссия, в которой вы сопредседательствуете вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым, активно работает», — отметил Лавров.

По словам главы МИДа, сотрудничество России и Индии в ООН, ШОС, G20 и БРИКС становится еще важнее в условиях, когда нужно «искать ответы на глобальные проблемы, которые вызваны не нами».

В начале года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что доля национальных валют в структуре торговых расчетов России с ключевыми партнерами — Китаем и Индией — достигла почти 100 процентов. Речь идет об использовании в двусторонней торговле таких валют, как рубль, юань и рупия, пояснил руководитель финансовой организации. В торговле с Индией и Китаем эти расчетные единицы играют ключевую роль, констатировал Костин.

