Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 30 января 2026Экономика

Названа доля нацвалют в расчетах России с ключевыми партнерами

Глава ВТБ Костин: Доля нацвалют в торговле России с КНР и Индией — почти 100 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

К настоящему времени доля национальных валют в структуре торговых расчетов России с ключевыми партнерами — Китаем и Индией — достигла почти 100 процентов. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об использовании в двусторонней торговле таких валют, как рубль, юань и рупия, пояснил руководитель финансовой организации. В торговле с Индией и Китаем эти расчетные единицы играют ключевую роль, констатировал Костин.

В структуре расчетов России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доля нацвалют чуть ниже, добавил он. Показатель составляет примерно 90 процентов. Что касается торговли с государствами БРИКС, то там доля нацвалют к кнцу января 2026 года превысила 60 процентов, заключил Костин.

Россия начала переключаться на торговлю в нацвалютах после введения масштабных западных санкций из-за начала боевых действий на Украине. В результате доля таких валют, как доллар и евро, в структуре внешнеторговых расчетов РФ стала стремительно падать, а роль рубля и юаня, напротив, — резко расти. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия не отказывалась от использования доллара во внешней торговле, однако ей «было отказано в его использовании».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского катера

    США предсказали новую волну протестов из-за политики Трампа

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Зеленский увидел урок для Украины в ситуации вокруг Гренландии

    Зеленский назвал причину назначения Буданова

    Будущей станции московского метро дали название

    Спрос на ключевой стройматериал в России рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok