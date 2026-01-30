Названа доля нацвалют в расчетах России с ключевыми партнерами

Глава ВТБ Костин: Доля нацвалют в торговле России с КНР и Индией — почти 100 %

К настоящему времени доля национальных валют в структуре торговых расчетов России с ключевыми партнерами — Китаем и Индией — достигла почти 100 процентов. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об использовании в двусторонней торговле таких валют, как рубль, юань и рупия, пояснил руководитель финансовой организации. В торговле с Индией и Китаем эти расчетные единицы играют ключевую роль, констатировал Костин.

В структуре расчетов России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доля нацвалют чуть ниже, добавил он. Показатель составляет примерно 90 процентов. Что касается торговли с государствами БРИКС, то там доля нацвалют к кнцу января 2026 года превысила 60 процентов, заключил Костин.

Россия начала переключаться на торговлю в нацвалютах после введения масштабных западных санкций из-за начала боевых действий на Украине. В результате доля таких валют, как доллар и евро, в структуре внешнеторговых расчетов РФ стала стремительно падать, а роль рубля и юаня, напротив, — резко расти. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия не отказывалась от использования доллара во внешней торговле, однако ей «было отказано в его использовании».