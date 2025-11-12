Путин оценил торговлю с Казахстаном в национальных валютах

Путин: Доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90 %

Доля нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана превышает 90 процентов. Так оценил сотрудничество с соседней страной президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

На встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым российский лидер подчеркнул, что РФ и Казахстан планомерно развивают сотрудничество в энергетике и на взаимной основе осуществляют прокачку нефти. Помимо этого, стороны обсуждают планы по активизации в добыче редкоземельных металлов.

«Доля национальных валют во взаиморасчетах превышает уже 96 процентов», — заявил Путин по итогам переговоров.

Путин ранее отмечал, что Россия не отказывалась от использования доллара во внешней торговле в качестве универсальной валюты, но ей «было отказано в его использовании». Активное использование нацвалют было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран. Сейчас Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль.

