Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:52, 13 мая 2026Ценности

65-летнего Шона Пенна сравнили с пьяницей из-за внешности на баскетбольном матче

Мария Винар
Шон Пенн (справа)

Шон Пенн (справа). Фото: Luke Hales / Getty Images

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн посетил спортивный матч и вызвал споры в сети из-за внешности. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Национальной баскетбольной ассоциации.

Пенна запечатлели вместе с коллегой по фильму «Битва за битвой» голливудским актером Леонардо Ди Каприо. 65-летний артист попал в объективы камеры в синих джинсах, футболке с ярким принтом и черной куртке. При этом его волосы были взъерошены.

Пост НБА набрал более 40 тысяч лайков и 719 комментариев. Многие пользователи сети обратили внимание на внешность Пенна и сравнили его с пьяницей. «Ощущение, что он прожил то, что некоторые могут назвать полной жизнью», «Он уже готов сыграть роль Гэндальфа», «Мне кажется, он пьяный», «Я понял распорядок его дня: он просыпается, одевается и выходит из дома», «Как будто его не было дома три дня», «Он похож на моего бывшего мужа», — шутили они.

В октябре прошлого года сообщалось, что Шон Пенн посетил премьеру фильма «Битва за битвой» и стал мемом в сети из-за прически.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Ермак высказался об эмоциональном разговоре с Зеленским после увольнения

    Защитник «Ак Барса» установил исторический рекорд в плей-офф КХЛ

    Зеленский заявил о запуске ракет по Украине

    Сантехники превратили в птицефабрику подвал многоэтажки и вызвали гнев жильцов

    Стало известно о новой инициативе США по Украине

    Сроки ипотеки россиян приблизились к предельным

    Эпичные кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ сняли на видео

    Гадалку Ермака уличили в попытках предсказать судьбу Трампа

    Эпичное уничтожение пункта управления БПЛА ВСУ российской «Молнией» сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok