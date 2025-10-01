Ценности
17:44, 1 октября 2025

Прическа Шона Пенна на фото с премьеры нового фильма стала мемом в сети

Мария Винар
Шон Пенн, Чейз Инфинити, Леонардо Ди Каприо, Тейяна Тейлор и Бенисио дель Торо

Шон Пенн, Чейз Инфинити, Леонардо Ди Каприо, Тейяна Тейлор и Бенисио дель Торо. Фото: Dave Benett / WireImage / Getty Images

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн посетил премьер фильма «Битва за битвой» и стал мемом в сети. Соответствующие комментарии появились в X.

65-летний артист предстал на размещенном кадре вместе с коллегами по новой картине — Леонардо Ди Каприо и Чейз Инфинити. Рядом с ними также запечатлен режиссер фильма Пол Томас Андерсон.

Пользователи платформы обратили внимание на взъерошенную прическу звезды «Таинственной реки» и принялись ее комментировать. «Это мы празднуем запуск проекта. Коллега, который выполнил 95 процентов задач», «Шон Пенн выглядит как тот дед, который весь день копался в машине, а родня его потащила делать семейное фото», «Шон Пенн выглядит как зубная щетка, которой я чищу швы между плитками на кухне», «Они что, подложили ему под кровать динамит? Черт возьми, чувак», «Кто-то дал ему сигару, которая взорвалась у него прямо перед лицом», — шутили юзеры.

В августе известный английский и американский актер Эндрю Гарфилд попал в объективы фотографов на съемочной площадке «Нового Человека-паука» и удивил фанатов внешностью.

