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20:19, 5 августа 2025Ценности

Внешность известного актера на новых фото удивила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dsanchez/CPR / BACKGRID / Legion-media.com

Внешность известного английского и американского актера Эндрю Гарфилда на новых фото удивила пользователей сети. Соответствующий пост появился на странице издания Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летнюю звезду фильма «Новый Человек-паук» запечатлели на съемках ленты Artificial. Он предстал перед камерой в серой футболке, облегающей куртке и узких голубых джинсах. При этом артист нес в руках термос, книгу и смартфон.

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Пользователи оценили кадры в комментариях. «Я думал, это старая фотография. Он выглядит намного моложе», «То, что он все еще выглядит на 24, для меня загадка», «Что за дела? Он не стареет?», «"Искусственное" — слово, которое описывает здесь его лицо», «Словно создан искусственным интеллектом», — заявили юзеры.

В июле внешность 71-летнего актера Джона Траволты на встрече актеров также удивила фанатов.

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