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13:21, 8 июля 2025Ценности

Внешность 71-летнего Джона Траволты на встрече актеров удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @johntravolta

Американский актер, танцор и певец Джон Траволта посетил встречу коллег по фильму «Бриолин» и удивил фанатов. Соответствующие комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

71-летний артист повторил образ своего героя по упомянутой кинокартине, танцора Дэнни Зуко. Так, Траволта вышел на сцену в черных джинсах и кожаной куртке. Кроме того, он сделал пышную прическу и высветлил несколько прядей. В описании к публикации знаменитость уточнил, что никто не знал о его появлении на встрече.

Поклонники удивились внешности Траволты и принялись обсуждать ее в комментариях под постом. «Ты выглядишь потрясающе!», «71 год тебе очень идет», «Фантастический мужчина», «Что? Я думал, что это фото с макета», «Вот это сюрприз!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что английский актер Николас Холт восхитил фанатов после кардинальной смены имиджа.

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