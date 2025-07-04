В сети восхитились внешностью Николаса Холта после смены имиджа

В сети восхитились внешностью английского актера Николаса Холта после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на странице издания Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезду сериала «Молокососы» запечатлели на улице, когда он направлялся на пресс-конференцию перед премьерой фильма «Супермен». 35-летний артист предстал перед камерой в темно-коричневом топе без рукавов, заправленном в брюки в тон. При этом он продемонстрировал мускулы на руках и окрашенные в блонд волосы.

Пользователи высказались о внешности Холта в комментариях. «Блонд выглядит хорошо», «Какой горячий», «Мне нравится блонд», «Будто только сошел с подиума», «Дайте ему главную роль, а его стилисту — прибавку», — заявили юзеры.

Ранее в июле Михаил Галустян показал лицо без бороды после смены имиджа.