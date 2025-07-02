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19:11, 2 июля 2025Ценности

Михаил Галустян показал лицо без бороды после смены имиджа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @m_galustyan

Российский актер, юморист и шоумен Михаил Галустян показал новую внешность после смены имиджа. Пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 14,3 миллиона подписчиков.

45-летний артист запечатлел себя на видео во время поездки в Сочи. Он предстал перед камерой в белой футболке, с короткой на висках стрижкой. Также комик продемонстрировал гладко выбритое лицо без бороды и усов. «Ну ягненочек просто», — подписал ролик артист.

Пользователи сети оценили трансформацию Галустяна в комментариях. «Мальчик, где дядя Миша?», «На Мистера Бина [комедийный персонаж, созданный и воплощенный актером Роуэном Аткинсоном] похож», «Кризис среднего возраста, понимаю», «Шок просто», — заявили юзеры.

В марте Галустян похвастался фигурой и был поднят на смех в сети фразой «Гадя допрыгалась».

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