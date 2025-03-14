Галустян похвастался фигурой и был поднят на смех в сети фразой «Гадя допрыгалась»

Российский актер, юморист и шоумен Михаил Галустян похвастался фигурой и был поднят на смех в сети фразой «Гадя допрыгалась». Пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летний артист запечатлел себя в зеркале в полный рост. Он предстал перед камерой в черном наряде, который состоял из облегающей футболки и шортов ниже колена с накладными карманами. Также бывший игрок КВН выбрал кроссовки в тон и очки с прозрачными линзами и надел рюкзак на плечи.

Подписчики оценили внешний вид Галустяна в комментариях. «Это что за Лара Крофт [главная героиня серии компьютерных игр Tomb Raider, а также фильмов, мультсериалов и книг]?», «Вот это Гадя [сыгранный Галустяном персонаж Гадя Петрович Хренова] допрыгалась», «Кунг-фу панда после комплекса тренировок», «Моя фотопленка после одного похода в зал», «Подышал над стойкой с гантелями?» — заявили они.

Ранее в марте вокалистку группы IOWA, белорусскую певицу Екатерину Иванчикову, более известную как Катя IOWA, подняли на смех в сети из-за наряда в Париже, Франция.