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14:26, 12 марта 2025Ценности

Певицу Катю IOWA подняли на смех в сети из-за наряда в Париже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katya_iowa

Вокалистку группы IOWA белорусскую певицу Екатерину Иванчикову, более известную как Катя IOWA, подняли на смех в сети из-за наряда в Париже, Франция. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница снялась на улице в коричневом макси-платье бренда Duran Lantink. При этом данный предмет гардероба был оформлен шарообразными вставками на спине и в области от талии до бедер. Также артистка надела туфли на массивной платформе и высоких каблуках, уложила волосы в гладкий низкий хвост и нанесла серебристую помаду, обведя контур губ черным карандашом.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Когда кифоз, гиперлордоз и немного беременный», «Когда проглотил мандарин целиком», «Зачем вы надели сколиоз?», «Квазимодо, ты ли это?», «Когда переела булок, но все равно чувствуешь себя богиней», — указали юзеры.

В мае 2024 года Катя IOWA снялась в наряде в стиле 90-х на фоне Эйфелевой башни.

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