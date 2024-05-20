Певица Катя IOWA снялась в наряде в стиле 90-х на фоне Эйфелевой башни

Певица Катя IOWA снялась в куртке в стиле 1990-х годов на фоне Эйфелевой башни

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, более известная как Катя IOWA, снялась в наряде в стиле 1990-х годов на фоне Эйфелевой башни в Париже, Франция. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница предстала перед камерой в спортивной куртке черно-синего цвета с белыми полосками британского бренда Martine Rose, вдохновляющегося эстетикой субкультур. Также она примерила винтажную серую юбку ниже колена в мелкую клетку испанской марки Loewe, черные капроновые колготки и остроносые туфли Balenciaga на высоких каблуках.

Знаменитость уложила волосы в небрежный пучок, надела массивные золотистые серьги-кольца и дополнила образ узкими солнцезащитными очками. «Можно побывать в Париже и не сфотографироваться с Эйфелевой [башней]? Нет», — указала в подписи звезда.

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