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21:54, 17 мая 2024Ценности

Клава Кока в откровенном топе снялась на фоне толпы мужчин

Певица Клава Кока в топе с глубоким декольте снялась на фоне толпы мужчин

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница анонсировала свою новую песню «Нет парня — нет проблем». Так, она снялась, сидя за столом в кафе на фоне толпы мужчин, прижавшихся к окну с красными розами в руках. При этом артистка предстала перед камерой в кружевном корсетном топе на тонких бретелях. Данный предмет гардероба был оформлен глубоким декольте, который подчеркивал бюст.

Кроме того, звезда надела черную мини-юбку и высокие остроносые сапоги в тон. Также она выбрала в качестве акцента колье с крупными жемчужинами и серебристым кулоном.

Ранее в мае рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в откровенном купальнике на новом фото.

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      Карина Черных
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