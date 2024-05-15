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12:27, 15 мая 2024Ценности

Инстасамка показала откровенное фото в бикини

Рэперша Инстасамка показала фигуру в откровенном бикини на новом фото

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в откровенном купальнике на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя исполнительница сделала селфи в доме на фоне лестницы в сиреневом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов. При этом звезда позировала вполоборота к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы и татуировки на коже.

«Who wanna play with mama? [Кто хочет поиграть с мамой?]» — добавила подпись к кадру знаменитость.

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в имитирующем голое тело корсете предстала на красной дорожке.

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      Карина Черных
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