Инстасамка показала откровенное фото в бикини

Рэперша Инстасамка показала фигуру в откровенном бикини на новом фото

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в откровенном купальнике на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя исполнительница сделала селфи в доме на фоне лестницы в сиреневом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов. При этом звезда позировала вполоборота к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы и татуировки на коже.

«Who wanna play with mama? [Кто хочет поиграть с мамой?]» — добавила подпись к кадру знаменитость.

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в имитирующем голое тело корсете предстала на красной дорожке.