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19:45, 14 мая 2024Ценности

Анна Седокова появилась на премии в имитирующем голое тело корсете

Седокова в имитирующем голое тело корсете пришла на премию «Жара Music Awards»

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в имитирующем голое тело корсете предстала на красной дорожке. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница пришла на премию «Жара Music Awards» в серебристом корсете российского бренда Amplituda Design, который имитировал обнаженное женское тело. Знаменитость выбрала для выхода в свет белую макси-юбку с глубоким разрезом, отметив, что ее сшили за ночь.

Образ звезды дополняли прозрачные туфли на высоких каблуках и массивные браслеты на запястьях. В то же время она распустила волосы, разделив их на прямой пробор и сделав гладкую укладку.

Ранее Седокова показала откровенное декольте на видео с бутылкой самогона.

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      Карина Черных
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