Певица Анна Седокова показала откровенное декольте на видео с бутылкой самогона

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница показала видео из гримерки, где позировала в черной облегающей одежде с длинными рукавами. При этом наряд обнажал одно плечо звезды и был оформлен глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. В то же время она распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза объемными стрелками.

В свою очередь, на столе рядом с артисткой стояла большая бутылка с надписью на этикетке «Самогон». «Договорились открыть, когда закончится этот длинный рабочий день», — заявила певица.

Ранее в мае российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные кадры из машины за миллионы рублей.