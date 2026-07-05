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06:00, 5 июля 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам назвали первые признаки попадания некачественного бензина в авто

Автоэксперт Пригарнева: Последствия заливания плохого бензина могут проявиться не сразу
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Некачественный бензин далеко не всегда приводит к серьезной поломке сразу после заправки, однако первые признаки проблемы водитель обычно замечает достаточно быстро, рассказала эксперт по международному автомобильному рынку и параллельному импорту автомобилей, руководитель компании SK AUTO TRADING Александра Пригарнева. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Эксперт рассказала, что чаще всего при заливании некачественного бензина появляются потеря мощности, нестабильная работа двигателя, рывки при разгоне, повышенный расход топлива и затрудненный запуск двигателя. Также, по ее словам, на современных автомобилях может загореться индикатор Check Engine.

«Главная опасность заключается в том, что последствия могут проявиться не сразу. Низкое октановое число, наличие воды, механических примесей или посторонних добавок способны привести к ускоренному износу топливного насоса, форсунок, свечей зажигания и каталитического нейтрализатора. А их замена уже может обойтись владельцу в десятки и даже сотни тысяч рублей. Особенно чувствительны к качеству бензина современные турбированные двигатели с непосредственным впрыском топлива» — предупредила Пригарнева.

Автоэксперт порекомендовала при подозрительных симптомах по возможности прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на диагностику. Также стоит сохранить кассовый чек с АЗС — в случае подтверждения некачественного топлива он может понадобиться для дальнейшего разбирательства, также добавила специалист.

Ранее сообщалось, что в Иркутске сотрудники полиции пресекли четыре факта спекуляции бензином перекупщиками. Подробности сообщили представители регионального управления МВД.

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