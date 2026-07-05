Стало известно о применении самодельных взрывных устройств на беспилотниках ВСУ

ВСУ массово применяют на беспилотниках взрывные устройства с пластиковыми элементами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово применяют на FPV-дронах самодельные взрывные устройства, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми на рентгене, рассказал боец 18-й общевойсковой армии с позывным Воробей. Об этом пишет РИА Новости.

«Противник на FPV-дронах применяет поражающие элементы в виде пластика… Они не металлические, а пластиковые», — указал он.

Военный добавил, что поражающие элементы представляют собой небольшие пластиковые шарики. Он объяснил, что при проникновении в тело они оставляют на поверхности раны в виде мелких царапин. Обнаружить их нельзя ни магнитом, ни рентгеном, подчеркнул боец.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ за месяц не получили ни одного беспилотника.