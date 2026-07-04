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18:53, 4 июля 2026Россия

Командиры ВСУ пожаловались на нехватку беспилотников на фронте

Военный эксперт Перенджиев: Командиры ВСУ за месяц не получили ни одного беспилотника
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stringer / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на нехватку беспилотников для фронта. Об этом рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью газете «Взгляд».

По словам военного эксперта, есть прямые жалобы командиров ВСУ, на то что за месяц они не получили ни одного беспилотника. «Оказывается, применение дронов против мирного населения для Украины — приоритет», — говорит он. Перенджиев объясняет, что это происходит из-за выбранной ВСУ тактики. Эксперт назвал ее моделью асимметричной террористической войны, при которой ресурсы целенаправленно «тратят на террор, а не на оборону фронта».

Эксперт также обратил внимание, что Киев отреагировал на потерю Константиновки атакой по гражданским объектам в России. По его мнению, в этом нет ничего нового и украинская армия давно на любое продвижение российских войск отвечает ударами по мирному населению. «В этой атаке чувствуется злоба — бессильная, но доведенная до отчаяния. Чувствуется, что на Украине напрягаются изо всех сил», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о планах российской армии после взятия Константиновки. По его мнению, теперь группировки российских войск начнут наступление на Дружковку, рядом с которой находится Краматорск.

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