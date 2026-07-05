В Словакии высказались о помощи Украине

Фицо заявил об отказе Словакии финансировать продолжение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о выделении помощи Украине. Его слова приводит телеканал ТА3.

Фицо заявил об отказе Словакии финансировать продолжение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что сообщил об этом генсеку НАТО Марку Рютте в письме.

«Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине. Говорю предельно четко... Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине», — сказал он.

Ранее Фицо назвал достижение мира абсолютным условием для вступления Украины в Евросоюз. «Никто не будет поддерживать вступление страны в ЕС, если эта страна находится в военном конфликте», — отметил он.