В России предложили ввести новый выходной

Онищенко предложил сделать 8 июля выходным днем в честь праздника

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС предложил сделать 8 июля выходным днем в честь праздника. В эту дату отмечается День семьи, любви и верности.

Он отметил, что сделать этот день выходным только для одной категории россиян невозможно. Например, если многодетным родителям не нужно будет работать, это создаст неравные условия для остальных граждан.

«Сделайте его в конце концов праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал академик.

Онищенко добавил, что такой день мог бы быть полезным для молодых людей, планирующих создание семьи.

Ранее сообщалось, что министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не увидел необходимости менять законодательство ради увеления майских праздников за счет уменьшения новогодних.

