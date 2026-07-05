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05:30, 5 июля 2026Россия

В России предложили ввести новый выходной

Онищенко предложил сделать 8 июля выходным днем в честь праздника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС предложил сделать 8 июля выходным днем в честь праздника. В эту дату отмечается День семьи, любви и верности.

Он отметил, что сделать этот день выходным только для одной категории россиян невозможно. Например, если многодетным родителям не нужно будет работать, это создаст неравные условия для остальных граждан.

«Сделайте его в конце концов праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал академик.
Онищенко добавил, что такой день мог бы быть полезным для молодых людей, планирующих создание семьи.

Ранее сообщалось, что министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не увидел необходимости менять законодательство ради увеления майских праздников за счет уменьшения новогодних.

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