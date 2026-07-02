Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

Котяков: Для увеличения майских праздников за счет новогодних менять законы не нужно

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не увидел необходимости менять законодательство ради увеления майских праздников за счет уменьшения новогодних. Его оценку соответствующих предложений приводит РИА Новости.

«У нас сегодня порядок переноса всех дней выходных определен трудовым кодексом. И мы ежегодно в соответствии с этими нормами распределяем выходные дни внутри года», — подчеркнул Котяков.

Также он напомнил, что выходные праздничные дни на 2027 год уже запланированы. Ранее Минтруд показал проект производственного календаря, согласно которому на Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января, а на майские — с 1 по 3 и с 9 по 11 числа.

Узнав об этом, в Совете Федерации призвали сократить новогодние праздники в пользу майских. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил сбалансированно распределить их с сохранением общего числа нерабочих дней.