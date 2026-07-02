Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:58, 2 июля 2026Экономика

Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

Котяков: Для увеличения майских праздников за счет новогодних менять законы не нужно
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не увидел необходимости менять законодательство ради увеления майских праздников за счет уменьшения новогодних. Его оценку соответствующих предложений приводит РИА Новости.

«У нас сегодня порядок переноса всех дней выходных определен трудовым кодексом. И мы ежегодно в соответствии с этими нормами распределяем выходные дни внутри года», — подчеркнул Котяков.

Также он напомнил, что выходные праздничные дни на 2027 год уже запланированы. Ранее Минтруд показал проект производственного календаря, согласно которому на Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января, а на майские — с 1 по 3 и с 9 по 11 числа.

Узнав об этом, в Совете Федерации призвали сократить новогодние праздники в пользу майских. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил сбалансированно распределить их с сохранением общего числа нерабочих дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Появились подробности о возможной зацепке в деле пропавшей семьи Усольцевых

    Зоозащитники вступились за редчайших хищников-людоедов

    Продажи «АвтоВАЗа» взлетели

    Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

    ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

    Кличко высказался о массированной атаке на Киев

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok