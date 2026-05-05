Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:33, 5 мая 2026Россия

В России захотели сократить новогодние праздники

Сенатор Гибатдинов призвал сократить новогодние праздники в пользу майских
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов призвал сократить новогодние праздники в пользу майских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями», — заявил сенатор.

Гибатдинов призвал сбалансированно распределить зимние и майские праздники, чтобы сохранить количество отпускных дней и сделать планирование отпуска более удобным.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал россиянам дату, когда повторятся следующие рекордно длинные новогодние каникулы. По его словам, при условии сохранения действующих норм россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2031 года по 11 января 2032 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о потере Украиной территорий

    Трамп оценил боеспособность Украины

    Названо использованное ВСУ оружие для атаки на Чебоксары

    Глава Чувашии сделал заявление об атаке на регион

    Китайский FAW запатентовал в России новую марку машин

    В подполье рассказали об уничтоженных на кладбищах Николаева флагах Украины

    Томас Кайли одержал победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве

    Трамп назвал Зеленского хитрецом

    В России захотели сократить новогодние праздники

    Российские военные показали «разбор блиндажа» операторов БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok