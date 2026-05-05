В России захотели сократить новогодние праздники

Сенатор Гибатдинов призвал сократить новогодние праздники в пользу майских

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов призвал сократить новогодние праздники в пользу майских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями», — заявил сенатор.

Гибатдинов призвал сбалансированно распределить зимние и майские праздники, чтобы сохранить количество отпускных дней и сделать планирование отпуска более удобным.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал россиянам дату, когда повторятся следующие рекордно длинные новогодние каникулы. По его словам, при условии сохранения действующих норм россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2031 года по 11 января 2032 года.