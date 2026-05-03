Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:19, 3 мая 2026Россия

Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

В Госдуме заявили, что следующие длинные новогодние каникулы будут в 2032 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС назвал россиянам дату, когда повторятся следующие рекордно длинные новогодние каникулы.

По его словам, при условии сохранения действующих норм россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2031 года по 11 января 2032 года.

Согласно новому производственному календарю, который составил Минтруд РФ, ближайшие новогодние праздники продлятся 11 дней.

«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году - 12 календарных дней. При условии, если ничего не поменяется в Трудовом кодексе к 2032 году с точки зрения праздничных дней», — отметил Нилов.

Предстоящие каникулы в начале 2027 года продлялся с 1 по 8 января, но за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, суммарно россияне будут отдыхать 11 дней, с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года, пояснил депутат.

Ранее россиянам назвали способы настроиться на работу после длинных выходных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

    В России предупредили о главной опасности для дачников

    Трамп захотел уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

    В Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    ВВС Иордании нанесли удар по складам оружия в Сирии

    В России заявили о движении мира к крупнейшему энергокризису в истории

    Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

    Аракчи заявил о ложных стереотипах об иранской ядерной программе

    Трамп пообещал рассмотреть ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта

    США сократят численность военного контингента в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok