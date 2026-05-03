Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

В Госдуме заявили, что следующие длинные новогодние каникулы будут в 2032 году

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС назвал россиянам дату, когда повторятся следующие рекордно длинные новогодние каникулы.

По его словам, при условии сохранения действующих норм россияне будут отдыхать 12 дней с 31 декабря 2031 года по 11 января 2032 года.

Согласно новому производственному календарю, который составил Минтруд РФ, ближайшие новогодние праздники продлятся 11 дней.

«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году - 12 календарных дней. При условии, если ничего не поменяется в Трудовом кодексе к 2032 году с точки зрения праздничных дней», — отметил Нилов.

Предстоящие каникулы в начале 2027 года продлялся с 1 по 8 января, но за счет того, что 9 и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, суммарно россияне будут отдыхать 11 дней, с учетом нерабочего дня 31 декабря 2026 года, пояснил депутат.

