07:33, 1 мая 2026

Россиянам назвали способы настроиться на работу после длинных выходных

Психолог Солопанова: В первые дни работы после выходных следует снижать нагрузку
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom  

Во время длинных выходных привычный ритм жизни заметно меняется, человек переходит в более расслабленный режим, а возвращение к рабочим обязанностям часто сопровождается ощущением снижения концентрации, трудностью включения и откладыванием задач, рассказала «Ленте.ру» практикующий клинический психолог Ксения Солопанова.

«Это адаптационная реакция нервной системы, которая перестраивается с более свободного режима на структурированный. Во время праздников меняется сам образ жизни. Больше впечатлений, общения, еды, движения, поездок, меньше строгого расписания и обязательств. Нервная система привыкает к состоянию, где не требуется постоянное удержание внимания и высокая собранность», — пояснила она.

С началом рабочей недели возвращаются сроки, задачи и необходимость концентрации, что воспринимается как нагрузка после более легкого периода. В рабочем режиме усиливаются механизмы контроля, планирования и удержания внимания. Переключение между этими состояниями требует времени, поэтому первые дни после праздников могут быть менее продуктивными, рассказала Солопанова.

«Для более легкого возвращения в рабочий ритм помогают несколько простых принципов. Во-первых, снижение нагрузки в первые один-два дня. Лучше начинать с простых и структурированных задач, таких как разбор почты, планирование, организационные действия. Таким образом вы можете мягко включиться в рабочие задачи», — посоветовала психолог.

Кроме того, существует принцип минимального действия. Вместо попытки «сделать сразу все» эффективнее начать с одного небольшого дела. Сам факт начала действия снижает внутреннее сопротивление и облегчает дальнейшее включение.

«В-третьих, восстановите структуру дня. Важно вернуть стабильное время подъема, начала работы, перерывов и завершения дня. В-четвертых, не оценивайте свою работоспособность в первые дни после отпуска. Замедленное втягивание является естественным процессом адаптации, а не показателем вашей низкой эффективности», — рекомендует Солопанова.

Дополнительно также помогает легкая физическая активность, прогулка или движение в течение дня, что способствует стабилизации общего уровня активации и улучшает концентрацию. Возвращение к рабочему режиму после майских праздников — это плавный процесс перенастройки нервной системы, без завышенных ожиданий и самобичевания. Чем мягче и последовательнее он проходит, тем быстрее восстанавливается привычная работоспособность без лишнего напряжения и внутреннего сопротивления, добавила психолог.

Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала, что главный парадокс коротких выходных заключается в том, что они создают иллюзию длинного отдыха, однако не дают ресурса для него.

